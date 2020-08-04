Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Elneny çalımı! Görüşmeler başladı
Trabzonspor, Beşiktaş’ta başarılı bir sezon geçiren 28 yaşındaki Mısırlı orta saha Mohamed Elneny için düğmeye bastı. Elneny ve Arsenal kulübü ile görüşmeler başladı.İşte detaylar...
Trabzonspor sezon başında Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny için harekete geçti. Daha önce ismi Karadeniz devi ile anılan ancak resmi bir hamle yapılmayan 28 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un İngiliz kulübüyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Kartal'ın da kadroda tutmak istediği Mısırlı ön libero için temaslara başlayan bordo-mavililerin oyuncuya da bir rakam önerdiği ve cevap beklediği ifade edildi.
Arsenal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elneny bu sezon Beşiktaş'ta 27 lig, 6 Avrupa Ligi ve 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi. Toplamda 1 gol 4 asistlik performans sergileyen 1.79 boyundaki futbolcu için Mısır kaynaklı haberlerde de Trabzonspor'a gitme ihtimalinin daha yüksek olduğuna vurgu yapıldı. Birkaç gün içinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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