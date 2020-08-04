Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Elneny çalımı! Görüşmeler başladı

Trabzonspor sezon başında Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny için harekete geçti. Daha önce ismi Karadeniz devi ile anılan ancak resmi bir hamle yapılmayan 28 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un İngiliz kulübüyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Kartal'ın da kadroda tutmak istediği Mısırlı ön libero için temaslara başlayan bordo-mavililerin oyuncuya da bir rakam önerdiği ve cevap beklediği ifade edildi.

Arsenal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elneny bu sezon Beşiktaş'ta 27 lig, 6 Avrupa Ligi ve 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi. Toplamda 1 gol 4 asistlik performans sergileyen 1.79 boyundaki futbolcu için Mısır kaynaklı haberlerde de Trabzonspor'a gitme ihtimalinin daha yüksek olduğuna vurgu yapıldı. Birkaç gün içinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.