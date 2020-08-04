Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Elneny çalımı! Görüşmeler başladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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'dan 'a Elneny çalımı! Görüşmeler başladı

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Elneny çalımı! Görüşmeler başladı

, ’ta başarılı bir sezon geçiren 28 yaşındaki Mısırlı orta saha Mohamed Elneny için düğmeye bastı. Elneny ve kulübü ile görüşmeler başladı.İşte detaylar...

sezon başında 'ın 'den kiraladığı Mohamed Elneny için harekete geçti. Daha önce ismi devi ile anılan ancak resmi bir hamle yapılmayan 28 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un İngiliz kulübüyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

'ın da kadroda tutmak istediği Mısırlı ön libero için temaslara başlayan bordo-mavililerin oyuncuya da bir rakam önerdiği ve cevap beklediği ifade edildi.

Arsenal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elneny bu sezon Beşiktaş'ta 27 lig, 6 Avrupa Ligi ve 3 karşılaşmasında forma giydi. Toplamda 1 gol 4 asistlik performans sergileyen 1.79 boyundaki futbolcu için kaynaklı haberlerde de Trabzonspor'a gitme ihtimalinin daha yüksek olduğuna vurgu yapıldı. Birkaç gün içinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

  1. 4.8.2020
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