Trabzonspor'dan Oğulcan'a kanca! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'dan Oğulcan'a kanca!

Trabzonspor'dan Oğulcan'a kanca!

temsilcisi kadrosunu geleceği de düşünerek yerli ve yetenekli isimlerle güçlendirmeyi planlıyor. Buna göre bordo-mavililer, ’nun 22 yaşındaki yetenekli ismi için harekete geçti. temsilcisi 500 bin euro bonservis istiyor.

Bu sebeple , 'nun birçok farklı mevkide forma giyebilen yetenekli ismi 'e kanca attı. Bordo-mavililer, temsilcisine 22 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini sordu. Altınordu, 2023'e kadar kontratı olan Oğulcan için 500 bin euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı kaydedildi.

EROĞLU'NUN VAZGEÇİLMEZİ
Oğulcan Ülgün, 2016 yılında Altınordu ile profesyonelliğe imza attı. Teknik direktör 'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu geride bıraktığımız sezonda 2 bin 81 dakika şans buldu. Güçlü fiziği ve dinamizmi ile dikkat çekiyor.

  1. 5.8.2020
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