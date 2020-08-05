Trabzonspor'dan Oğulcan'a kanca!
Karadeniz temsilcisi kadrosunu geleceği de düşünerek yerli ve yetenekli isimlerle güçlendirmeyi planlıyor. Buna göre bordo-mavililer, Altınordu’nun 22 yaşındaki yetenekli ismi Oğulcan Ülgün için harekete geçti. İzmir temsilcisi 500 bin euro bonservis istiyor.
Bu sebeple Trabzonspor, Altınordu'nun birçok farklı mevkide forma giyebilen yetenekli ismi Oğulcan Ülgün'e kanca attı. Bordo-mavililer, İzmir temsilcisine 22 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini sordu. Altınordu, 2023'e kadar kontratı olan Oğulcan için 500 bin euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı kaydedildi.
EROĞLU'NUN VAZGEÇİLMEZİ
Oğulcan Ülgün, 2016 yılında Altınordu ile profesyonelliğe imza attı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu geride bıraktığımız sezonda 2 bin 81 dakika şans buldu. Güçlü fiziği ve dinamizmi ile dikkat çekiyor.
- 5.8.2020
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bekle dedi o Galatasaray'a gitti! Arda ve 1 bomba daha...
- İşte Erol Bulut'un istediği ilk transfer! Fenerbahçe...
- Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...
- Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler
- Bu transfer çok konuşulur! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geliyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan Oğulcan'a kanca! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.