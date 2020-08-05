Trabzonspor'dan Oğulcan'a kanca!

Bu sebeple Trabzonspor, Altınordu'nun birçok farklı mevkide forma giyebilen yetenekli ismi Oğulcan Ülgün'e kanca attı. Bordo-mavililer, İzmir temsilcisine 22 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini sordu. Altınordu, 2023'e kadar kontratı olan Oğulcan için 500 bin euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı kaydedildi.



EROĞLU'NUN VAZGEÇİLMEZİ

Oğulcan Ülgün, 2016 yılında Altınordu ile profesyonelliğe imza attı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu geride bıraktığımız sezonda 2 bin 81 dakika şans buldu. Güçlü fiziği ve dinamizmi ile dikkat çekiyor.