Trabzonspor’un Chelsea aşkı
Bordo-mavililerin yolu bir şekilde Premier Lig deviyle sürekli kesişiyor. Trabzonspor, daha önce Chelsea'de futbol oynamış Bosingwa, Malouda, Sturridge, Marko Marin ve John Obi Mikel'i renklerine bağlamıştı. Son olarak da takımı Mavilerin eski yardımcı antrenörü Eddie Newton'a emanet etti.
Bordo-mavililerin yolu bir şekilde Premier Lig deviyle sürekli kesişiyor. Trabzonspor, daha önce Chelsea'de futbol oynamış Bosingwa, Malouda, Sturridge, Marko Marin ve John Obi Mikel'i renklerine bağlamıştı. Son olarak da takımı Mavilerin eski yardımcı antrenörü Eddie Newton'a emanet etti.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor’un Chelsea aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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