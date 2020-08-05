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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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’un aşkı

Trabzonspor’un Chelsea aşkı

Bordo-mavililerin yolu bir şekilde deviyle sürekli kesişiyor. , daha önce 'de oynamış Bosingwa, Malouda, Sturridge, ve 'i renklerine bağlamıştı. Son olarak da takımı Mavilerin eski yardımcı antrenörü 'a emanet etti.

Bordo-mavililerin yolu bir şekilde deviyle sürekli kesişiyor. , daha önce 'de oynamış Bosingwa, Malouda, Sturridge, ve 'i renklerine bağlamıştı. Son olarak da takımı Mavilerin eski yardımcı antrenörü 'a emanet etti.

  1. 5.8.2020
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