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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Newton etkisi

Newton etkisi

temsilcisinin gelecek yıl kadrosuna 'den yeni isimler katabileceği de belirtiliyor. İngiliz kulübünde yıllarca yardımcı antrenörlük, kiralık oyuncuları izleme, altyapı görevlerinde bulunan 'ın kişisel bağlantılarını kullanıp bazı genç yetenekleri bordo-mavili takıma kazandırabileceği kaydediliyor.

temsilcisinin gelecek yıl kadrosuna 'den yeni isimler katabileceği de belirtiliyor. İngiliz kulübünde yıllarca yardımcı antrenörlük, kiralık oyuncuları izleme, altyapı görevlerinde bulunan 'ın kişisel bağlantılarını kullanıp bazı genç yetenekleri bordo-mavili takıma kazandırabileceği kaydediliyor.

  1. 5.8.2020
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