Newton etkisi
Karadeniz temsilcisinin gelecek yıl kadrosuna Chelsea'den yeni isimler katabileceği de belirtiliyor. İngiliz kulübünde yıllarca yardımcı antrenörlük, kiralık oyuncuları izleme, altyapı görevlerinde bulunan Eddie Newton'ın kişisel bağlantılarını kullanıp bazı genç yetenekleri bordo-mavili takıma kazandırabileceği kaydediliyor.
Karadeniz temsilcisinin gelecek yıl kadrosuna Chelsea'den yeni isimler katabileceği de belirtiliyor. İngiliz kulübünde yıllarca yardımcı antrenörlük, kiralık oyuncuları izleme, altyapı görevlerinde bulunan Eddie Newton'ın kişisel bağlantılarını kullanıp bazı genç yetenekleri bordo-mavili takıma kazandırabileceği kaydediliyor.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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