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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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eski doktoru için devrede

Trabzonspor eski doktoru için devrede

Fırtına, bir dönem kendi bünyesinde çalışan ardından 'ya dönen doktoru 'ü yeniden takıma getirmeyi planlıyor. öncesinde sağlık heyetinde değişime gitmek isteyen bordomavililerin Ufuk Şentürk ile görüşmeleri sürüyor

Fırtına, bir dönem kendi bünyesinde çalışan ardından 'ya dönen doktoru 'ü yeniden takıma getirmeyi planlıyor. öncesinde sağlık heyetinde değişime gitmek isteyen bordomavililerin Ufuk Şentürk ile görüşmeleri sürüyor.

  1. 5.8.2020
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