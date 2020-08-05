Trabzonspor eski doktoru için devrede

Fırtına, bir dönem kendi bünyesinde çalışan ardından Almanya'ya dönen Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk'ü yeniden takıma getirmeyi planlıyor. Yeni sezon öncesinde sağlık heyetinde değişime gitmek isteyen bordomavililerin Ufuk Şentürk ile görüşmeleri sürüyor.