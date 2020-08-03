Trabzonspor'un yeni hocası Eddie Newton'a Chelsea'den tebrik - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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'un yeni hocası 'a 'den tebrik

Trabzonspor'un yeni hocası Eddie Newton'a Chelsea'den tebrik

'un kısa süre önce yola devam edileceğini duyurduğu ile ilgili İngiltere Premier Lig devi , sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.

'un gelecek sezondan itibaren teknik direktörlüğünü üstlenecek dünyaca ünlü isim 'a eski takımı 'den tebrik geldi.

Mavi beyazlılar, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Trabzonspor Teknik Direktörlüğüne getirilen Eddie Newton'u tebrik ediyoruz. İyi şanslar Eddie!"

İşte o paylaşım;


  1. 03.08.2020
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