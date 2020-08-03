Trabzonspor'un yeni hocası Eddie Newton'a Chelsea'den tebrik
Trabzonspor'un kısa süre önce yola devam edileceğini duyurduğu Eddie Newton ile ilgili İngiltere Premier Lig devi Chelsea, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.
Trabzonspor'un gelecek sezondan itibaren teknik direktörlüğünü üstlenecek dünyaca ünlü isim Eddie Newton'a eski takımı Chelsea'den tebrik geldi.
Mavi beyazlılar, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Trabzonspor Teknik Direktörlüğüne getirilen Eddie Newton'u tebrik ediyoruz. İyi şanslar Eddie!"
İşte o paylaşım;
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