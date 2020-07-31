Novak ve Sosa ile görüşme - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Novak ve Sosa ile görüşme

Novak ve Sosa ile görüşme

Novak ve Sosa ile görüşme

'un yönetim kurulu kupa finali sonrası serbest kalan futbolcularından ve ile yeniden masaya oturacak.

Karadenız devinin yönetim kurulu kupa finali sonrası serbest kalan futbolcularından ve ile yeniden masaya oturacak. Ülkelerine giden her iki oyuncunun menajerlerini 'a çağıran bordo-mavililer, verebileceği en yüksek rakamı vererek her iki oyuncuyu da takımda tutmaya çalışacak.
  1. 31.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Novak ve Sosa ile görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA