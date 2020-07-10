Ali Sürmen: Takıma zarar vermeyelim - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Ali Sürmen: Takıma zarar vermeyelim

: Takıma zarar vermeyelim

Ali Sürmen: Takıma zarar vermeyelim

Divan Başkanı , geçmişte olduğu gibi panik sürecine girilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sürmen, şu ifadeleri kullandı: "1995-96, 2010-11'den sonra kontrol edilemeyen panik süreci ile kulübümüz kaosa sürüklenerek umutlarınızı yıllarca öteledik. Bence kızgınlığımızı 'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak sunmayalım. Lig sonuna kadar şampiyonluk ve kupa finali iddiamıza sadık kalalım."

  1. 10.7.2020
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