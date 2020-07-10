Ali Sürmen: Takıma zarar vermeyelim

Sürmen, şu ifadeleri kullandı: "1995-96, 2010-11'den sonra kontrol edilemeyen panik süreci ile kulübümüz kaosa sürüklenerek umutlarınızı yıllarca öteledik. Bence kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak sunmayalım. Lig sonuna kadar şampiyonluk ve kupa finali iddiamıza sadık kalalım."