Ali Sürmen: Takıma zarar vermeyelim
Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, geçmişte olduğu gibi panik sürecine girilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
Sürmen, şu ifadeleri kullandı: "1995-96, 2010-11'den sonra kontrol edilemeyen panik süreci ile kulübümüz kaosa sürüklenerek umutlarınızı yıllarca öteledik. Bence kızgınlığımızı Trabzonspor'u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak sunmayalım. Lig sonuna kadar şampiyonluk ve kupa finali iddiamıza sadık kalalım."
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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