Uğurlu yönetecek

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazartesi günü 21.00'de başlayacak Yukatel Denizlispor- Trabzonspor karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Fırtına, Uğurlu ile bugüne kadar çıktığı 20 maçta 12 galibiyet, üç beraberlik aldı ve beş kez kaybetti. Uğurlu en son 2-1 kazanılan F.Bahçe derbisinde düdük çaldı.