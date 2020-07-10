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10 Temmuz 2020, Cuma
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Uğurlu yönetecek

Uğurlu yönetecek

'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazartesi günü 21.00'de başlayacak - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak.

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazartesi günü 21.00'de başlayacak - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak. Fırtına, Uğurlu ile bugüne kadar çıktığı 20 maçta 12 galibiyet, üç beraberlik aldı ve beş kez kaybetti. Uğurlu en son 2-1 kazanılan F.Bahçe derbisinde düdük çaldı.

  1. 10.7.2020
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