Yerel gazeteler, hayal kırıklıklarını dile getirdi. Günebakış "Böyle mi olacaktı?", "Ne umduk, ne bulduk", Sonnokta ile Kuzey Ekspres "Trabzonspor şampiyonluk yolunda yara aldı", Taka "1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar", "Sezon başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, Başakşehir'i korudular, Trabzonspor'un gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler" başlıklarını kullandı.