Böyle mi olacaktı!
Yerel gazeteler, hayal kırıklıklarını dile getirdi. Günebakış "Böyle mi olacaktı?", "Ne umduk, ne bulduk", Sonnokta ile Kuzey Ekspres "Trabzonspor şampiyonluk yolunda yara aldı", Taka "1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar", "Sezon başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, Başakşehir'i korudular, Trabzonspor'un gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler" başlıklarını kullandı.
Yerel gazeteler, hayal kırıklıklarını dile getirdi. Günebakış "Böyle mi olacaktı?", "Ne umduk, ne bulduk", Sonnokta ile Kuzey Ekspres "Trabzonspor şampiyonluk yolunda yara aldı", Taka "1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar", "Sezon başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, Başakşehir'i korudular, Trabzonspor'un gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler" başlıklarını kullandı.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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