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10 Temmuz 2020, Cuma
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Böyle mi olacaktı!

Böyle mi olacaktı!

gazeteler, hayal kırıklıklarını dile getirdi. "Böyle mi olacaktı?", "Ne umduk, ne bulduk", Sonnokta ile " şampiyonluk yolunda yara aldı", "1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar", " başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, 'i korudular, Trabzonspor'un gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler" başlıklarını kullandı.

gazeteler, hayal kırıklıklarını dile getirdi. "Böyle mi olacaktı?", "Ne umduk, ne bulduk", Sonnokta ile " şampiyonluk yolunda yara aldı", "1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar", " başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, 'i korudular, Trabzonspor'un gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler" başlıklarını kullandı.

  1. 10.7.2020
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