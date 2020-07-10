Savunma sürekli değişti
Karadeniz devi son haftalarda savunmada doğru ikiliyi bir türlü bulamadı. Hüseyin Çimşir, cezalı oyuncular nedeniyle her hafta farklı bir ikiliyle sahaya çıktı.
Hosseini, Alanya maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü. Da Costa Galatasaray derbisinde sarı kart cezalısı oldu. Antalya sınavında da Campi gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Bu nedenle savunmada sürekli olarak ikili değişmek zorunda kalırken, yenilen gollerde de savunma sıkıntıları ön plana çıkıyor.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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