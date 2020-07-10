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10 Temmuz 2020, Cuma
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Savunma sürekli değişti

Savunma sürekli değişti

devi son haftalarda savunmada doğru ikiliyi bir türlü bulamadı. Hüseyin Çimşir, cezalı oyuncular nedeniyle her hafta farklı bir ikiliyle sahaya çıktı.

Hosseini, Alanya maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü. Da Costa Galatasaray derbisinde cezalısı oldu. sınavında da Campi gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Bu nedenle savunmada sürekli olarak ikili değişmek zorunda kalırken, yenilen gollerde de savunma sıkıntıları ön plana çıkıyor.

  1. 10.7.2020
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