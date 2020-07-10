Savunma sürekli değişti

Hosseini, Alanya maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü. Da Costa Galatasaray derbisinde sarı kart cezalısı oldu. Antalya sınavında da Campi gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Bu nedenle savunmada sürekli olarak ikili değişmek zorunda kalırken, yenilen gollerde de savunma sıkıntıları ön plana çıkıyor.