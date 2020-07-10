Trabzonspor'da hazırlıklar başladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Hazırlıklar başladı

'da hazırlıklar başladı

Trabzonspor'da hazırlıklar başladı

Fırtına, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. yönetiminde yapılan antrenmanda maçında 90 dakika sahada kalan futbolcular hafif tempolu bir çalışma gerçekleştirirken, diğerleri ise kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptı.

Fırtına, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. yönetiminde yapılan antrenmanda maçında 90 dakika sahada kalan futbolcular hafif tempolu bir çalışma gerçekleştirirken, diğerleri ise kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptı.

  1. 10.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da hazırlıklar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA