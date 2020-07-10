Trabzonspor'da hazırlıklar başladı

Fırtına, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında 90 dakika sahada kalan futbolcular hafif tempolu bir çalışma gerçekleştirirken, diğerleri ise kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptı.