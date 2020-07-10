Trabzonspor'da hazırlıklar başladı
Fırtına, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında 90 dakika sahada kalan futbolcular hafif tempolu bir çalışma gerçekleştirirken, diğerleri ise kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptı.
Fırtına, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında 90 dakika sahada kalan futbolcular hafif tempolu bir çalışma gerçekleştirirken, diğerleri ise kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptı.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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