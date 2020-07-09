Trabzonspor Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig'de 32. haftada karşı karşıya geleceği Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.
Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları yaptığı kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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