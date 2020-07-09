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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

, 'de 32. haftada karşı karşıya geleceği maçı hazırlıklarına başladı.

, 'in 32. haftasında ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.

Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 09.07.2020
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