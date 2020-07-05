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05 Temmuz 2020, Pazar
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'un yıldızlarından büyük fedakarlık

Trabzonspor'un yıldızlarından büyük fedakarlık

'in 30. haftasında zorlu deplasmanına çıkacak olan 'da yıldız futbolcular şampiyonluk uğruna sakatlıklarını hiçe sayıyor.

'un yıldız futbolcularından şampiyonluk yolunda büyük fedakarlık geldi. Kasık bölgesinden sakatlık yaşayan ve 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen büyük fedakarlık yaptı. Nijeryalı yıldız "Bu maç çok önemli. Takımın şu dönemde herkese ihtiyacı var. Sahada olmam gereken bir dönemdeyiz" dedi. Son maçta sakatlanıp oyundan çıkan Abdulkadir Parmak da sağlık kurulu ile sürekli temas halinde oldu ve verilen programa harfiyen uydu.

NWAKAEME: SAHADA OLMAM LAZIM
Çifte kupa yolunda kenetlenen bordomavililerde gözler maçına çevrildi. Şampiyonluğu hedefleyen Fırtına en kritik deplasmanı olarak Cimbom'u görüyor. Takımda sakatlığı sebebiyle sıkıntılı oyuncular da var. Ancak hepsi ligin bitimine kısa süre kala şampiyonluk uğruna sakatlıklarını hiçe sayıyorlar.

SÖRLOTH: AĞRIM DEĞİL TAKIM ÖNEMLİ
Alexander Sörloth'ün tam pandemi öncesi ayak baş parmağında kapsül zedelenmesi meydana gelmişti. Norveçli yıldızı saha içinde çok rahatsız eden bu duruma karşı iğne tedavisi uygulanıyor. 24 yaşındaki forvet son 2 maça iğneyle çıktı. Sağlık ekibi dinlenmesi yönünde tavsiyelerde bulunurken " önemli değil takım önemli" diyen Sörloth, Galatasaray maçı öncesi de ağrılarına rağmen antrenman kaçırmadı ve 90 dakikaya hazır.

KAPTANLAR HAZIR
Kaptan , kaleci Uğurcan Çakır, hücum oyuncusu da ağrıları olmalarına rağmen forma giyebilmek için fedakarlık yapan diğer isimler. Takımın süper yıldızlarının sakatlıklarını değil şampiyonluğa odaklanmaları teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun ediyor.

NWAKAEME VE EKUBAN KADRODA
Fırtına'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ın da kafilede yer almaları camiayı sevindirdi.

  1. 5.7.2020
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