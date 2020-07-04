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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un corona virüsü test sonuçları belli oldu!

'un corona virüsü testleri negatif çıktı

Trabzonspor'un corona virüsü testleri negatif çıktı

'da teknik heyet, yöneticiler ve futbolculara rutin olarak uygulanan corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin on birincisi yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadesine yer verildi.

  1. 04.07.2020
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