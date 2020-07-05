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05 Temmuz 2020, Pazar
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’a geçit yok

İstanbul’a geçit yok

son 2 haftada 4 puan yitirip taraftarını üzse de ekiplerine karşı 510 gündür kaybetmiyor. Son olarak geçen sezon 2019'da 'a karşı deplasmanda 3-1 kaybeden bordo-mavili takım o tarihten bu yana İstanbul ekiplerine yenilmiyor.

son 2 haftada 4 puan yitirip taraftarını üzse de ekiplerine karşı 510 gündür kaybetmiyor. Son olarak geçen sezon 2019'da 'a karşı deplasmanda 3-1 kaybeden bordo-mavili takım o tarihten bu yana İstanbul ekiplerine yenilmiyor. 12 lig maçında 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

  1. 5.7.2020
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