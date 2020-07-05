Trabzonspor'da 6 oyuncu sarı sınırında
Fırtına'da Galatasaray derbisi öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında. Jose Sosa, Gaston Campi, Manuel da Costa, Filip Novak, Anthony Nwakaeme ve Guilherme, sınırdaki isimler.
Fırtına'da Galatasaray derbisi öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında. Jose Sosa, Gaston Campi, Manuel da Costa, Filip Novak, Anthony Nwakaeme ve Guilherme, sınırdaki isimler. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecekler. Majid Hosseini ise kırmızı kart cezalısı.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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