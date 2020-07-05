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05 Temmuz 2020, Pazar
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'da 6 oyuncu sarı sınırında

Trabzonspor'da 6 oyuncu sarı sınırında

Fırtına'da derbisi öncesi 6 futbolcu sınırında. , , Manuel da Costa, , ve Guilherme, sınırdaki isimler.

Fırtına'da derbisi öncesi 6 futbolcu sınırında. , , Manuel da Costa, , ve Guilherme, sınırdaki isimler. Bu oyuncular kart görmeleri halinde 'a karşı forma giyemeyecekler. Majid Hosseini ise kırmızı kart cezalısı.


  1. 5.7.2020
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