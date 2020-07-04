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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Sosa’nın eşinden yenge dövmesi

Sosa’nın eşinden yenge dövmesi

 devinin kaptanı 'nın eşi , yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

devinin kaptanı 'nın eşi , yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde aracıyla giderken bir taraftarının, "Yenge" diyerek seslendiği Carolina, bu kelimeyi Türk bayrağıyla birlikte dövme yaptırdı. Sosa'nın eşinin bu paylaşımı yapması sosyal medyadan da büyük ilgi gördü.

  1. 4.7.2020
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