Sosa’nın eşinden yenge dövmesi

Karadeniz devinin kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde aracıyla giderken bir Trabzonspor taraftarının, "Yenge" diyerek seslendiği Carolina, bu kelimeyi Türk bayrağıyla birlikte dövme yaptırdı. Sosa'nın eşinin bu paylaşımı yapması sosyal medyadan da büyük ilgi gördü.