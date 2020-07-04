Sosa’nın eşinden yenge dövmesi
Karadeniz devinin kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Karadeniz devinin kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde aracıyla giderken bir Trabzonspor taraftarının, "Yenge" diyerek seslendiği Carolina, bu kelimeyi Türk bayrağıyla birlikte dövme yaptırdı. Sosa'nın eşinin bu paylaşımı yapması sosyal medyadan da büyük ilgi gördü.
- 4.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sosa’nın eşinden yenge dövmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.