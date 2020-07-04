Taraftar yanınızda
Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, takımlarına yolculuk öncesi uğurlamak için yine araç konvoyu yapacak.
Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, takımlarına yolculuk öncesi uğurlamak için yine araç konvoyu yapacak. Bordo-mavili taraftarlar, Göztepe ve Ankaragücü maçları öncesinde olduğu gibi Galatasaray derbisi öncesinde de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden hareket edecek kafile için araç konvoyları oluşturarak meşaleler eşliğinde uğurlama yapmak için organizasyon hazırlıklarına devam ediyor.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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