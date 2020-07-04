Taraftar yanınızda - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Taraftar yanınızda

Taraftar yanınızda

Taraftar yanınızda

 Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak 'da taraftarlar, takımlarına yolculuk öncesi uğurlamak için yine araç konvoyu yapacak.

Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak 'da taraftarlar, takımlarına yolculuk öncesi uğurlamak için yine araç konvoyu yapacak. Bordo-mavili taraftarlar, ve Ankaragücü maçları öncesinde olduğu gibi Galatasaray derbisi öncesinde de 'nden hareket edecek kafile için araç konvoyları oluşturarak meşaleler eşliğinde uğurlama yapmak için organizasyon hazırlıklarına devam ediyor.

  1. 4.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taraftar yanınızda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA