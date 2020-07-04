Taraftar yanınızda

Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, takımlarına yolculuk öncesi uğurlamak için yine araç konvoyu yapacak. Bordo-mavili taraftarlar, Göztepe ve Ankaragücü maçları öncesinde olduğu gibi Galatasaray derbisi öncesinde de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden hareket edecek kafile için araç konvoyları oluşturarak meşaleler eşliğinde uğurlama yapmak için organizasyon hazırlıklarına devam ediyor.