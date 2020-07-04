3 silahşor

29 haftada rakip fileleri 65 kez sarsan Trabzonspor'da 3 futbolcu gollerin yarısından fazlasına imza koydu: Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme. Sörloth 20 gol, 8 asist, Nwakaeme 11 gol, 8 asist ve Ekuban 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Müthiş üçlü 35 kez rakip fileleri havalandırırken, toplamda 19 kez gol pası verdiler. Trabzonspor'un 3 yıldızı, ligde tam 5 takımı da geride bıraktı. Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme, Ankaragücü (26), Konyaspor (24), Kayserispor (33), Rize (31) ve Denizli'den (29) daha fazla gol attılar. Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme'nin 11'de olduğu 7 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fırtına, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.