3 silahşor
29 haftada rakip fileleri 65 kez sarsan Trabzonspor'da 3 futbolcu gollerin yarısından fazlasına imza koydu: Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme.
29 haftada rakip fileleri 65 kez sarsan Trabzonspor'da 3 futbolcu gollerin yarısından fazlasına imza koydu: Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme. Sörloth 20 gol, 8 asist, Nwakaeme 11 gol, 8 asist ve Ekuban 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Müthiş üçlü 35 kez rakip fileleri havalandırırken, toplamda 19 kez gol pası verdiler. Trabzonspor'un 3 yıldızı, ligde tam 5 takımı da geride bıraktı. Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme, Ankaragücü (26), Konyaspor (24), Kayserispor (33), Rize (31) ve Denizli'den (29) daha fazla gol attılar. Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme'nin 11'de olduğu 7 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fırtına, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
- 4.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
3 silahşor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.