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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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3 silahşor

3 silahşor

29 haftada rakip fileleri 65 kez sarsan 'da 3 futbolcu gollerin yarısından fazlasına imza koydu: Sörloth, Ekuban ve .

29 haftada rakip fileleri 65 kez sarsan 'da 3 futbolcu gollerin yarısından fazlasına imza koydu: Sörloth, Ekuban ve . Sörloth 20 gol, 8 asist, Nwakaeme 11 gol, 8 asist ve Ekuban 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Müthiş üçlü 35 kez rakip fileleri havalandırırken, toplamda 19 kez gol pası verdiler. Trabzonspor'un 3 yıldızı, ligde tam 5 takımı da geride bıraktı. Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme, Ankaragücü (26), (24), (33), Rize (31) ve 'den (29) daha fazla gol attılar. Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme'nin 11'de olduğu 7 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fırtına, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

  1. 4.7.2020
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