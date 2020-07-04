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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Kupaları alacağız

Kupaları alacağız

Güven: Hak ettiğimiz kupaları alacağız.

Sertaç Güven, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, takımlarına olan inançlarının tam olduğunu söyledi. Güven, milyonların kendilerinden beklentilerinin farkında olduğunu belirterek, "Yönetim olarak takıma inancımız üst seviyede. Son 5 finalimiz kaldı. Trabzonspor taraftarının özlemle beklediği o kupa hasretini dindireceğiz. Baskıya alışık bir camiayız. Bu bizim için bir stres değil tam tersi bir motivasyon kaynağı, baskıdan ziyade daha çok sorumluluk duygusuna dönüştü bizler için. Teknik ekibimiz ve tüm futbolcularımız istim üstünde. Çok zor mücadeleler verip bu sürece kadar geldikten sonra buradan geriye dönüş olmaz" dedi.

  1. 4.7.2020
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