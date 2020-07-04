Kupaları alacağız
Yönetim Kurulu Üyesi Güven: Hak ettiğimiz kupaları alacağız.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, takımlarına olan inançlarının tam olduğunu söyledi. Güven, milyonların kendilerinden beklentilerinin farkında olduğunu belirterek, "Yönetim olarak takıma inancımız üst seviyede. Son 5 finalimiz kaldı. Trabzonspor taraftarının özlemle beklediği o kupa hasretini dindireceğiz. Baskıya alışık bir camiayız. Bu bizim için bir stres değil tam tersi bir motivasyon kaynağı, baskıdan ziyade daha çok sorumluluk duygusuna dönüştü bizler için. Teknik ekibimiz ve tüm futbolcularımız istim üstünde. Çok zor mücadeleler verip bu sürece kadar geldikten sonra buradan geriye dönüş olmaz" dedi.
- 4.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kupaları alacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.