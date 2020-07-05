Hüseyin Çimşir: Savaşıp kazanırız

Bordo-mavililer kritik Galatasaray derbisine tamamen hazır. Mücadelenin teknik planlamasını bitiren Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Hüseyin Çimşir öğrencilerini mental olarak da 90 dakikaya hazırlıyor. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Maç bitene kadar konsantrasyonunuzu yitirmeyin. Tamamen oyuna odaklanın. Küçük bir hata ve motivasyon kaybı bize pahalıya mal olabilir. Rakibe boş alan bırakmayın ve sahada sürekli birbirinizle iletişim halinde olun" uyarılarını yaptı.