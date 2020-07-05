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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Hüseyin Çimşir: Savaşıp kazanırız

: Savaşıp kazanırız

Hüseyin Çimşir: Savaşıp kazanırız

öğrencilerini motive etti. Genç hoca “İlk düdükten son ana kadar konsantre olun. Artık hataya yer yok” dedi.

Bordo-mavililer kritik derbisine tamamen hazır. Mücadelenin teknik planlamasını bitiren temsilcisinde teknik direktör öğrencilerini mental olarak da 90 dakikaya hazırlıyor. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Maç bitene kadar konsantrasyonunuzu yitirmeyin. Tamamen oyuna odaklanın. Küçük bir hata ve motivasyon kaybı bize pahalıya mal olabilir. Rakibe boş alan bırakmayın ve sahada sürekli birbirinizle iletişim halinde olun" uyarılarını yaptı.

  1. 5.7.2020
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