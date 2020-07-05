Hüseyin Çimşir: Savaşıp kazanırız
Hüseyin Çimşir öğrencilerini motive etti. Genç hoca “İlk düdükten son ana kadar konsantre olun. Artık hataya yer yok” dedi.
Bordo-mavililer kritik Galatasaray derbisine tamamen hazır. Mücadelenin teknik planlamasını bitiren Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Hüseyin Çimşir öğrencilerini mental olarak da 90 dakikaya hazırlıyor. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Maç bitene kadar konsantrasyonunuzu yitirmeyin. Tamamen oyuna odaklanın. Küçük bir hata ve motivasyon kaybı bize pahalıya mal olabilir. Rakibe boş alan bırakmayın ve sahada sürekli birbirinizle iletişim halinde olun" uyarılarını yaptı.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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