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03 Temmuz 2020, Cuma
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Yenilmez armada

Yenilmez armada

Son 12 lig maçında kaybetmeyen, derbilerde rakiplerine kök söktüren Fırtına, ’ı da devirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor.

Süper Lig'in kaderinin belirleneceği, birçok otoritenin 'sezonun maçı' olarak nitelendirdiği - derbisi için geri sayıma geçildi. Şampiyonluk yolunda pazar günü, Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak devi, rakibini devirmenin ve yönetiminde yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. Bordo-mavili takım, ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 182 günlük sürede mağlubiyet görmedi. Karadeniz ekibi, Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve 'nda olmak üzere 2 kulvarda şampiyonluk hedefini sürdüren tek takım konumunda bulunuyor.

BÜYÜK MAÇLARIN TAKIMI
Bordo-mavililerin, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig maçında boynu bükülmedi. Bordo-mavililer, 12 karşılaşmanın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 26 puan topladı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 2.16 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Bu arada Karadeniz devi, 508 gündür takımlarına karşı mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı. Fırtına, söz konusu rakipleri karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.

FENERBAHÇE'Yİ 3 KEZ YENDI
Fırtına, Hüseyin Çimşir yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. Bordo-mavili ekip, 'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sarılacivertlilerle kupada oynadığı 2 müsabakayı da 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Fırtına, ayrıca kupada yarı finalde elde ettiği galibiyetle Fenerbahçe karşısında deplasmanda yaklaşık 23 yıllık galibiyet hasretine son verdi

DEPLASMAN CANAVARI
Bu sezon çıktığı 14 deplasman maçının sadece birini kaybeden, son 11 dış saha maçında ise yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, deplasmanda topladığı 27 puanla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Bordo-mavililer, eğer Galatasaray'a karşı İstanbul'da kaybetmezse, tarihinin en uzun 3. dış saha serisini yakalayacak. Trabzonspor, 1981-82 ve 1983- 84 sezonlarında deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmıştı.

  1. 3.7.2020
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