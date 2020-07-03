Yenilmez armada
Son 12 lig maçında kaybetmeyen, derbilerde rakiplerine kök söktüren Fırtına, Galatasaray’ı da devirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor.
Süper Lig'in kaderinin belirleneceği, birçok otoritenin 'sezonun maçı' olarak nitelendirdiği Galatasaray- Trabzonspor derbisi için geri sayıma geçildi. Şampiyonluk yolunda pazar günü, Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz devi, rakibini devirmenin ve teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 182 günlük sürede mağlubiyet görmedi. Karadeniz ekibi, Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 kulvarda şampiyonluk hedefini sürdüren tek takım konumunda bulunuyor.
BÜYÜK MAÇLARIN TAKIMI
Bordo-mavililerin, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig maçında boynu bükülmedi. Bordo-mavililer, 12 karşılaşmanın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 26 puan topladı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 2.16 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Bu arada Karadeniz devi, 508 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı. Fırtına, söz konusu rakipleri karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.
FENERBAHÇE'Yİ 3 KEZ YENDI
Fırtına, Hüseyin Çimşir yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sarılacivertlilerle kupada oynadığı 2 müsabakayı da 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Fırtına, ayrıca kupada yarı finalde elde ettiği galibiyetle Fenerbahçe karşısında deplasmanda yaklaşık 23 yıllık galibiyet hasretine son verdi
DEPLASMAN CANAVARI
Bu sezon çıktığı 14 deplasman maçının sadece birini kaybeden, son 11 dış saha maçında ise yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, deplasmanda topladığı 27 puanla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Bordo-mavililer, eğer Galatasaray'a karşı İstanbul'da kaybetmezse, tarihinin en uzun 3. dış saha serisini yakalayacak. Trabzonspor, 1981-82 ve 1983- 84 sezonlarında deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmıştı.
- 3.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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