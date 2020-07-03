Trabzonspor Todor Nedelev için teklifini yaptı
Süper Lig'de verdiği şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra gelecek sezonun transfer çalışmalarına da devam eden Trabzonspor, bir süre önce gündemine aldığı Todor Nedelev için atağa kalktı. Bordo-mavililerin, Bulgar kanat oyuncusunun transferi için kulübü Botev Plovdiv'e resmi teklifini ilettiiği öne sürüldü. Son dakika transfer haberleri...
Bulgar basınında yer alan habere göre bordo- mavililer Todor Nedelev'i kadrosuna katmak için Botev Plovdiv kulübüne resmi teklifte bulundu. Bulgar ekibinin bu öneriyi kabul etmeye oldukça sıcak baktığı belirtilirken, son kararı ise 27 yaşındaki kanat oyuncusunun vereceği öğrenildi.
Trabzonspor'un sezon başında ve devre arasında kadrosuna katmak için uğraştığı ancak ekstra maliyetler nedeniyle vazgeçtiği yıldız futbolcu bu sezon Bulgar liginde 24 maçta toplam 2 bin 33 dakika sahada kaldı ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Nedelev'in kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi var ve transferin düşük bir rakama bitebileceği öğrenildi.
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