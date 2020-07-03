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03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Bulgar kanat! Resmi teklif yapıldı

için teklifini yaptı

Trabzonspor Todor Nedelev için teklifini yaptı

Süper Lig'de verdiği şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra gelecek sezonun transfer çalışmalarına da devam eden , bir süre önce gündemine aldığı için atağa kalktı. Bordo-mavililerin, Bulgar kanat oyuncusunun transferi için kulübü Botev Plovdiv'e resmi teklifini ilettiiği öne sürüldü. Son dakika transfer haberleri...

Bulgar basınında yer alan habere göre bordo- mavililer 'i kadrosuna katmak için Botev Plovdiv kulübüne resmi teklifte bulundu. Bulgar ekibinin bu öneriyi kabul etmeye oldukça sıcak baktığı belirtilirken, son kararı ise 27 yaşındaki kanat oyuncusunun vereceği öğrenildi.

'un sezon başında ve devre arasında kadrosuna katmak için uğraştığı ancak ekstra maliyetler nedeniyle vazgeçtiği yıldız futbolcu bu sezon Bulgar liginde 24 maçta toplam 2 bin 33 dakika sahada kaldı ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Nedelev'in kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi var ve transferin düşük bir rakama bitebileceği öğrenildi.

Yunus Emre SEL

  1. 3.7.2020
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