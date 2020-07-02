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02 Temmuz 2020, Perşembe
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'dan 3 Temmuz paylaşımı

Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Kulübü, futbolda şike davasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte o video...

Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı. Bordo-mavili kulüp yaptığı paylaşımda, "Konu şike olunca Mini Cooper'a binerek kaçtılar. Futbolcuları 'sürdükleri tarlalarda' oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına "çift dikiş" attılar. Tiyatronun adını da "kumpas" koydular "ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı.

  1. 03.07.2020
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