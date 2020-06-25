Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'a süper yetenek - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'a süper yetenek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor'da bir yandan gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda. Gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren bordo-mavililer süper yetenekle anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...

25 Haziran 2020 Perşembe 21:29 Güncelleme: 25.06.2020 21:29
Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'a süper yetenek

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'a süper yetenek

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer kadro çalışmalarına başladı.

Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'a süper yetenek

Takıma direkt etki edecek oyuncuların dışında Fırtına genç futbolculara da yönelmeye devam ediyor.

Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'a süper yetenek

Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Trabzonspor yıldız bir isim ile anlaşma sağladı.

Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'a süper yetenek

Bordo-mavililer Altınordu'nun 19'luk kalecisini kadrosuna kattı.

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