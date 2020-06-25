Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'a süper yetenek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor'da bir yandan gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda. Gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren bordo-mavililer süper yetenekle anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...
25 Haziran 2020 Perşembe 21:29
Güncelleme: 25.06.2020 21:29
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Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer kadro çalışmalarına başladı.
Takıma direkt etki edecek oyuncuların dışında Fırtına genç futbolculara da yönelmeye devam ediyor.
Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Trabzonspor yıldız bir isim ile anlaşma sağladı.