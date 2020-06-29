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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Trabzonspor'da Serkan hazır

Trabzonspor'da Serkan hazır

Bordo-mavili ekipte , Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü. deplasmanında sağ bekte oynayacak. 20 yaşındaki futbolcu hazır olduğunu kaydetti. de ona çok güveniyor.

Bordo-mavili ekipte , Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü. deplasmanında sağ bekte oynayacak. 20 yaşındaki futbolcu hazır olduğunu kaydetti. de ona çok güveniyor.

  1. 29.6.2020
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