Trabzonspor'da Serkan hazır

Bordo-mavili ekipte Joao Pereira, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü. Galatasaray deplasmanında sağ bekte Serkan Asan oynayacak. 20 yaşındaki futbolcu hazır olduğunu kaydetti. Hüseyin Çimşir de ona çok güveniyor.