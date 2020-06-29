Trabzonspor'da Serkan hazır
Bordo-mavili ekipte Joao Pereira, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü. Galatasaray deplasmanında sağ bekte Serkan Asan oynayacak. 20 yaşındaki futbolcu hazır olduğunu kaydetti. Hüseyin Çimşir de ona çok güveniyor.
Bordo-mavili ekipte Joao Pereira, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü. Galatasaray deplasmanında sağ bekte Serkan Asan oynayacak. 20 yaşındaki futbolcu hazır olduğunu kaydetti. Hüseyin Çimşir de ona çok güveniyor.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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