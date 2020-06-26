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26 Haziran 2020, Cuma
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Uğurcan’dan iyi haber

Uğurcan’dan iyi haber

ile oynanan lig maçında sakatlanan 'a çekilmişti. 24 yaşındaki kalecinin kasık bölgesinde çok hafif bir esneme olduğu ve bir süre dinleneceği öğrenildi.

ile oynanan lig maçında sakatlanan 'a çekilmişti. 24 yaşındaki kalecinin kasık bölgesinde çok hafif bir esneme olduğu ve bir süre dinleneceği öğrenildi. Hatta Uğurcan'ın kendisini iyi hissetmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında bile sahaya çıkabileceği dile getirildi
  1. 26.6.2020
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