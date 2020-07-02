Trabzonspor tarihi bir seri peşinde
Süper Lig’de bu sezon son 11 deplasman maçını da yenilgisiz tamamlayan Fırtına, hafta sonu Galatasaray ile dış sahada oynayacağı derbiyi de kaybetmezse tarihinin en uzun üçüncü deplasman serisine imza atacak
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fırtına, deplasmanda sergilediği performansla da dikkat çekiyor.
Bu sezon çıktığı 14 deplasman maçının sadece birini kaybeden, son 11 dış saha maçında ise yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, deplasmanda topladığı 27 puanla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. 11 maçlık dış saha yenilmezlik serisi devam eden ve üst üste 10 deplasman maçını kaybetmeden tamamladığı 2004-05 sezonunu da geride bırakarak bu alanda en uzun serilerinden birine imza atan Trabzonspor, pazar günü Galatasaray'a konuk olacak.
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Karadenizdevi, bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019'da ligin 5'inci haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldı. Söz konusu karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı. Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray deplasmanında da mağlup ayrılmazsa bu sezon üst üste 12'nci dış saha karşılaşmasını da yenilgisiz tamamlayacak ve bu alanda 1981-82 ve 1983- 84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi 3'üncü performansına imza atacak. Hüseyin Çimşir galibiyet planı yapıyor.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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