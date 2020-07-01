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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Transferde fırtına kopacak! Görüşmeler başladı

Kanga transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kanga transferi için görüşmelere başladı

'de şampiyonluk mücadelesi veren bir yandan da gelecek sezon kadrosuna direkt etki edecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon da şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililerde Kanga gündeme gelmişti. ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun menajeri ile görüşmeler başladı.

'de 3 kupa hedefiyle yoluna devam eden gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.

Devre arasında Badou Ndiaye'yi kiralık gelen ve lig biter bitmez yollarını ayıracak bordo-mavili ekip yerine Kanga'yı etmek istiyor.

Milliyet'in haberine göre; Gabonlu futbolcunun menajeri ile görüşmeler başladı.

DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

temsilcisinin transfer listesinin ilk sırasında Guelor Kanga var. 29 yaşında yıldız oyuncunun ile sözleşmesi sona erdi.

Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen yıldız oyuncunun Transfermark'taki değeri 3,5 milyon Euro.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 19:34
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