Trabzonspor Kanga transferi için görüşmelere başladı
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor bir yandan da gelecek sezon kadrosuna direkt etki edecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon da şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililerde Kanga gündeme gelmişti. Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun menajeri ile görüşmeler başladı.
Süper Lig'de 3 kupa hedefiyle yoluna devam eden Trabzonspor gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.
Devre arasında Badou Ndiaye'yi kiralık gelen ve lig biter bitmez yollarını ayıracak bordo-mavili ekip yerine Kanga'yı transfer etmek istiyor.
Milliyet'in haberine göre; Gabonlu futbolcunun menajeri ile görüşmeler başladı.
DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
Karadeniz temsilcisinin transfer listesinin ilk sırasında Guelor Kanga var. 29 yaşında yıldız oyuncunun Sparta Prag ile sözleşmesi sona erdi.
Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen yıldız oyuncunun Transfermark'taki değeri 3,5 milyon Euro.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 19:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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