Kaptan döndü
Trabzonspor’a müjde... Sakatlığı sebebiyle 3 maç kaçıran Jose Sosa iyileşti. Kaptan, A.Gücü maçında ilk 11’deki yerini alacak.
Fırtına'nın saha içindeki lideri Jose Sosa, sakatlığı sebebiyle corona virüsü sonrası oynanan 3 maçı da kaçırmıştı. Ligdeki Göztepe ve Alanyaspor ile kupadaki Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyen 35 yaşındaki oyuncu iyileşti. Dünkü idmanın tamamında takımla çalışması teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun etti. 41 yaşındaki çalıştırıcı, Sosa'yı Ankaragücü maçı 11'ine yazmayı planlıyor. Tecrübeli yıldız da kaptanlık pazubandını takarak takımın önünde maça çıkmayı arzuluyor. Dönüşüyle takım hücumda ve savunmada liderine kavuşacak.
İDMANDA 3 EKSİK
Trabzonspor'un dün yaptığı çalışmaya 3 isim katılmadı. Kasıklarından sakatlıkları bulunan Antony Nwakaeme, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth idmanda yer almadı. Nwakaeme ve Uğurcan bu haftayı kaçırabilir. Norveçli forvet ise Ankaragücü karşısında sahada olacak.
- 25.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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