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25 Haziran 2020, Perşembe
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Kaptan döndü

Kaptan döndü

’a müjde... Sakatlığı sebebiyle 3 maç kaçıran iyileşti. Kaptan, A.Gücü maçında ilk 11’deki yerini alacak.

Fırtına'nın saha içindeki lideri , sakatlığı sebebiyle corona virüsü sonrası oynanan 3 maçı da kaçırmıştı. Ligdeki Göztepe ve ile kupadaki karşılaşmalarında forma giyemeyen 35 yaşındaki oyuncu iyileşti. Dünkü idmanın tamamında takımla çalışması teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun etti. 41 yaşındaki çalıştırıcı, Sosa'yı Ankaragücü maçı 11'ine yazmayı planlıyor. Tecrübeli yıldız da kaptanlık pazubandını takarak takımın önünde maça çıkmayı arzuluyor. Dönüşüyle takım hücumda ve savunmada liderine kavuşacak.

İDMANDA 3 EKSİK

'un dün yaptığı çalışmaya 3 isim katılmadı. Kasıklarından sakatlıkları bulunan Antony Nwakaeme, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth idmanda yer almadı. Nwakaeme ve Uğurcan bu haftayı kaçırabilir. Norveçli forvet ise Ankaragücü karşısında sahada olacak.

  1. 25.6.2020
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