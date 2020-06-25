Kaptan döndü

Fırtına'nın saha içindeki lideri Jose Sosa, sakatlığı sebebiyle corona virüsü sonrası oynanan 3 maçı da kaçırmıştı. Ligdeki Göztepe ve Alanyaspor ile kupadaki Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyen 35 yaşındaki oyuncu iyileşti. Dünkü idmanın tamamında takımla çalışması teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun etti. 41 yaşındaki çalıştırıcı, Sosa'yı Ankaragücü maçı 11'ine yazmayı planlıyor. Tecrübeli yıldız da kaptanlık pazubandını takarak takımın önünde maça çıkmayı arzuluyor. Dönüşüyle takım hücumda ve savunmada liderine kavuşacak.

İDMANDA 3 EKSİK

Trabzonspor'un dün yaptığı çalışmaya 3 isim katılmadı. Kasıklarından sakatlıkları bulunan Antony Nwakaeme, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth idmanda yer almadı. Nwakaeme ve Uğurcan bu haftayı kaçırabilir. Norveçli forvet ise Ankaragücü karşısında sahada olacak.