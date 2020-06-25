Bu takıma inanın
Başkan Ağaoğlu camiaya güçlü mesajlar verdi: Desteğe devam. Kalan tüm maçları kazanabiliriz.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderlikten düşen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu birleştirici mesajlar verdi. Ağaoğlu "Kaybedilmiş bir şey yok. Ligde 6, kupada 1 finalimiz var. Hepsini kazanabiliriz" dedi. 10 günde 3 kritik deplasmana çıktıklarını hatılatan bordo-mavili kulübün başkanı "2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. 8 gol attık, 4 yedik. Taraftarımız enerjisin, desteğini takımın üzerinden esirgemesin. Biz başkandan, malzemecisine bir aile gibi yaşıyoruz. En mükemmeli yapmak için 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
HÜSEYİN ÇİMŞİR'E GÜVENİYORUM
Bordo-mavili ekipte başkan Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor beraberliği sonrası bir kesim tarafından eleştirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir'e sahip çıktı. Ağaoğlu "Hocaya güvenim yüzde 100. Hüseyin Çimşir ile alakalı farklı beklentileri olanlar, bu yönetim varlığını sürdürdüğü sürece o aksiyonu göremeyecekler. Türk futbolu çok iyi bir hoca kazanıyor" dedi. Barcelona, Real Madrid gibi dünya devlerinin de bu modeli yürüttüğünü söyledi. Ağaoğlu "Bakın Zidane'a. Futbolu bırakalı kaç sene oldu. Real Madrid'in başında" diye konuştu.
DÜDÜK ÇALAN ARKADAŞTAN DESTEK ALMADAN YÜRÜYOR!
Geçmışte Türkiye'nin önemli hocalarından biriyle 3 defa çalıştık. En sonunda kendisine ve yardımcılarına 14 Ağustos saat 17.00'de 13 milyon TL'yi ödemesek lisans alamıyorduk. Bunları yaşadı kulüp. Hüseyin Çimşir'in eksikleri olabilir bunu kabul ediyorum, tamamlamak bizim görevimiz. Gelişime açık, kulüp felsefesini benimsemiş bir insan. 11 maçta mağlubiyeti yok, takımı kupada finale taşıdı. Saha içinde düdük çalan arkadaş desteği olmadan, kendi ayağıyla, kendi gücüyle giden bir insandan bahsediyoruz"
- 25.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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