Seni kimler motive etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Seni kimler motive etti

Seni kimler motive etti

Seni kimler motive etti

'da yerel basın, Başkanı Hasan 'nu eleştirmeyi sürdürdü.

'da yerel basın, Başkanı Hasan 'nu eleştirmeyi sürdürdü. Gazetelerde "Maçın başlama düdüğüyle beraber Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere tüm yöneticilerin, başkanına, yöneticilerine, antrenörüne, futbolcusularına yaptığı haraketler kabul edilemez. Bir hafta önce maçında yürüyen Alanyaspor'u Trabzonspor karşılaşmasında bu kadar ateşleyen neydi? Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, teknik heyet ve futbolcularının bu maça yüksek motivasyonla çıkmasının sebebi nedir. Seni kimler motive etti Hasan Çavuşoğlu" ifadeleri yer aldı.
  1. 25.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seni kimler motive etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA