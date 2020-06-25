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25 Haziran 2020, Perşembe
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Erce: Ben hazırım

Erce: Ben hazırım

sakatlanıp çıkınca deplasmanında ikinci devrede kaleyi koruyan başarılı bir grafik sergilemişti.

sakatlanıp çıkınca deplasmanında ikinci devrede kaleyi koruyan başarılı bir grafik sergilemişti. Kritik kurtarışlar yapan 25 yaşındaki eldiven, kupa maçlarından sonra bir kez daha güven verdi. Başarılı kaleci "Şu an tek hedefimiz Ankaragücü maçından 3 puanı almak. Ben hazırım. Kalemi gole kapatmak istiyorum" dedi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de Erce'ye güveni tam.
  1. 25.6.2020
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