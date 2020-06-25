Skoru korusa lig bitmişti

Karadeniz ekibi bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım. Bordo-mavililer bu şekilde tam 20 puan yitirdiler. Fırtına skor üstünlüğünü eline aldığı 9 mücadelede 7 beraberlik, 2 yenilgi gördü. Deplasmanda öne geçtiği 6 maçın son saniyelerinde dayanamadı. Kritik kayıplar yaşadı. Skoru koruyabilse ligde açık puan farkı yakalayabilirdi.

ANTRENMAN KEYİFLİYDİ

Süper Lig'de ikinci sıraya gerileyen Trabzonspor'da futbolcular morallerini düşürmediler. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in motivasyon konuşmalarına taraftarın desteği de eklenince keyifler yerindeydi. Yüksek konsantrasyonla çalıştılar.