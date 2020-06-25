Skoru korusa lig bitmişti
Karadeniz ekibi bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım. Bordo-mavililer bu şekilde tam 20 puan yitirdiler. Fırtına skor üstünlüğünü eline aldığı 9 mücadelede 7 beraberlik, 2 yenilgi gördü.
Karadeniz ekibi bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım. Bordo-mavililer bu şekilde tam 20 puan yitirdiler. Fırtına skor üstünlüğünü eline aldığı 9 mücadelede 7 beraberlik, 2 yenilgi gördü. Deplasmanda öne geçtiği 6 maçın son saniyelerinde dayanamadı. Kritik kayıplar yaşadı. Skoru koruyabilse ligde açık puan farkı yakalayabilirdi.
ANTRENMAN KEYİFLİYDİ
Süper Lig'de ikinci sıraya gerileyen Trabzonspor'da futbolcular morallerini düşürmediler. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in motivasyon konuşmalarına taraftarın desteği de eklenince keyifler yerindeydi. Yüksek konsantrasyonla çalıştılar.
- 25.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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