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24 Haziran 2020, Çarşamba
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'a 'dan sevindirici haber!

Trabzonspor'a Jose Sosa'dan sevindirici haber!

'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arjantinli yıldız 'dan iyi haber geldi. Tecrübeli futbolcu, takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'de cumartesi günü oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren 'a, takım kaptanı 'dan iyi haber geldi. Bordo-mavili ekipte bir süredir sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız futbolcu, gerçekleştirilen idmanda takıma birlikte çalıştı.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular telafi, ikinci gruptaki oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 13:46
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