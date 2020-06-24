Trabzonspor'a Jose Sosa'dan sevindirici haber!
Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arjantinli yıldız Jose Sosa'dan iyi haber geldi. Tecrübeli futbolcu, takımla çalışmalara başladı.
Süper Lig'de cumartesi günü oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a, takım kaptanı Jose Sosa'dan iyi haber geldi. Bordo-mavili ekipte bir süredir sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız futbolcu, gerçekleştirilen idmanda takıma birlikte çalıştı.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular telafi, ikinci gruptaki oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 13:46
- Trabzonspor'a Jose Sosa'dan sevindirici haber!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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