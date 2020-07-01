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Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakatlarda son durum!
Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakatlarda son durum!
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak. İki takımdaki sakat oyuncuların maça yetişip yetişmeyeceği merak konusu. İşte Galatasaray ve Trabzonspor'da son durum...
1 Temmuz 2020 Çarşamba 11:51
Geçen hafta Medipol Başakşehir maçında oynadığı futbolla beğeni kazanan Galatasaray'da eksiklerin çokluğu can sıkıyor.
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Başakşehir maçında Lemina ve Linnes'in de sakatlar kervanına katılmasıyla Fatih Terim'in elindeki alternatifler azalsa da iyi haberler de geliyor.
Sarı kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao'nun Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor. Kendisini iyi hisseden defans oyuncusu maç gününe kadar test edilecek.
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun riske girmek istemediği ve bu yüzden kadroda yer almayacağı öğrenildi.
Aynı maçta sakatlanan Linnes'in durumu ise iyi.