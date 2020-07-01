Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakatlarda son durum! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakatlarda son durum!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak. İki takımdaki sakat oyuncuların maça yetişip yetişmeyeceği merak konusu. İşte Galatasaray ve Trabzonspor'da son durum...
1 Temmuz 2020 Çarşamba 11:51
Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakatlarda son durum!

Geçen hafta Medipol Başakşehir maçında oynadığı futbolla beğeni kazanan Galatasaray'da eksiklerin çokluğu can sıkıyor.

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Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakatlarda son durum!

Başakşehir maçında Lemina ve Linnes'in de sakatlar kervanına katılmasıyla Fatih Terim'in elindeki alternatifler azalsa da iyi haberler de geliyor.

Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakatlarda son durum!

Sarı kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao'nun Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor. Kendisini iyi hisseden defans oyuncusu maç gününe kadar test edilecek.

Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakatlarda son durum!

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun riske girmek istemediği ve bu yüzden kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sakatlarda son durum!

Aynı maçta sakatlanan Linnes'in durumu ise iyi.

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