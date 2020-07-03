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03 Temmuz 2020, Cuma
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Derbi öncesi 'da flaş gelişme! Sakat isimlerden müjde

Derbi öncesi Trabzonspor'da flaş gelişme! Sakat isimlerden müjde

'in 30. haftasında ile karşılaşacak olan 'da sakatlıkları bulunan Caleb , Anthony ve 'tan müjdeli haber geldi.

'in 30. haftasında Stadyumu'nda 'a konuk olacak olan 'da sakatlıları bulunan , ve 'ın son durumu merak konusu olmuştu.

61 saat'te yer alan habere göre; 3 yıldız futbolcu, takımla birlikte 2 aşamalı antrenmana katıldı. İlk bölümde koşu antrenmanı yapan Ekuban, Nwakaeme ve Parmak, daha sonra çift kale maçta yer aldı.

ABDÜLKADİR SEVİNCE BOĞDU

Antrenmanda ilk bölümünde Ekuban çift kale mücadele yer alırken 2. bölümünde ise Nwakaeme kendisini denedi.

Fırtına'nın bir diğer sakat oyuncusu Abdülkadir Parmak'ın antrenmanda süre aldığı öğrenilirken oyuncuların geri dönüşü teknik heyeti sevince boğdu.

NWAKAEME YARIN BELLİ OLACAK

Yarın 16.00'da gerçekleştirilecek olan idmanda da denenecek olan futbolcuların oynayıp oynamayacağına karar verilecek.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 21:54
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