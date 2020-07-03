Derbi öncesi Trabzonspor'da flaş gelişme! Sakat isimlerden müjde
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Parmak'tan müjdeli haber geldi.
Süper Lig'in 30. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor'da sakatlıları bulunan Ekuban, Nwakaeme ve Abdülkadir Parmak'ın son durumu merak konusu olmuştu.
61 saat'te yer alan habere göre; 3 yıldız futbolcu, takımla birlikte 2 aşamalı antrenmana katıldı. İlk bölümde koşu antrenmanı yapan Ekuban, Nwakaeme ve Parmak, daha sonra çift kale maçta yer aldı.
ABDÜLKADİR SEVİNCE BOĞDU
Antrenmanda ilk bölümünde Ekuban çift kale mücadele yer alırken 2. bölümünde ise Nwakaeme kendisini denedi.
Fırtına'nın bir diğer sakat oyuncusu Abdülkadir Parmak'ın antrenmanda süre aldığı öğrenilirken oyuncuların geri dönüşü teknik heyeti sevince boğdu.
NWAKAEME YARIN BELLİ OLACAK
Yarın 16.00'da gerçekleştirilecek olan idmanda da denenecek olan futbolcuların oynayıp oynamayacağına karar verilecek.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 21:54
- Derbi öncesi Trabzonspor'da flaş gelişme! Sakat isimlerden müjde
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Derbi öncesi Trabzonspor'da flaş gelişme! Sakat isimlerden müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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