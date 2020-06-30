Abdulkadir Bitigen Süper Lig'i dizayn etti!

Bu sezon Süper Lig'de aktif olarak görev almaya başlayan hakem Abdulkadir Bitigen, yönettiği müsabakalarda verdiği ve veremediği kararlarla zirve yarışını şekillendiren isim oldu. 2011 yılında Göksel Gümüşdağ'ın TFF Başkan Vekili olmasıyla birlikte Merkez Hakem Kurulu üyeliğine getirken, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yapılan soruşturma sonucunda TFF'nin ihraç ettiği 98 kişiden oluşan gözlemci kadrosunun içerisinde yer alan eski hakem Galip Bitigen'in oğlu Abdulkadir Bitigen, görev aldığı maçlarda dört büyüklerin tam 25 puanını gasp etti. Buna karşılık Medipol Başakşehir ise Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşmalarda sadece 2 puan kaybetti. Bitigen'in görev yaptığı kritik maçlar sonrası Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor yarıştan bir bir kopartılırken, Medipol Başakşehir ise zirveye tırmandı.

2020'DE YILDIZI PARLADI

2013 yılında Süper Lig hakemliğine yükselen Abdulkadir Bitigen, geçtiğimiz yıl sadece 5 maçta orta hakem olarak görev alabilmişti. 22 kez dördüncü hakem, 18 kez de VAR asistanı olarak Süper Lig'de görevlendirilen sıradan hakemlerden biri olan Bitigen, 2020 yılında Süper Lig'in en kritik müsabakalarında sahne aldı. Başakşehir-Trabzonspor, Başakşehir-Beşiktaş, Galatasaray-Başakşehir gibi karşılaşmalarının yanı sıra Fenerbahçe- Galatasaray, Galatasaray- Beşiktaş ve Beşiktaş- Sivasspor gibi üst düzey kritik sınavlarda görev yapan Bitigen sezonun en çok konuşulan hakemlerinden biri oldu. Bu maçların neticesinde dört büyükler ağır darbe alırken; Başakşehir bu periyodu kayıpsız atlattı.

İLKLERE İMZA ATTI

Bitigen, bu sezon görev aldığı müsabakalarda hep ilkleri yaşayan isim oldu. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı olan iç sahada yenilmezlik serisi Abdulkadir Bitigen'in görev yaptığı 3-1'lik karşılaşmada yaşanırken, yine Galatasaray'ın 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi de Başakşehir'e karşı oynanan ve Bitigen'in VAR odasında oturduğu müsabakada bitti. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olmadığı nadir sezonlardan birinde 3 İstanbul takımı Bitigen'in görev aldığı müsabakalarda 19 puan kaybetti. Süper Lig'in zirvesinde bulunan Başakşehir ise Bitigen yönetiminde sadece 2 puan kaybetti.

DİREKT KENDİSİ SAHNE ALDI

Aytemiz Alanya-Trabzonspor karşılaşmasında VAR odasında müsabakanın sonucuna direkt etki eden Abdulkadir Bitigen, bir hafta sonra Trabzon'un iç sahada oynadığı MKE Ankaragücü maçında hakem olarak görevlendirildi. Beşiktaş-Başakşehir sınavı sonrası hakemlik sözleşmesi sona erdirilen Suat Arslanboğa'ya da bu karşılaşmada VAR hakemi olarak görev verildi. Karşılaşmada tüm otoritelerin reddettiği bir kararla MKE Ankaragücü'ne penaltı veren Bitigen ve Arslanboğa ikilisi müsabakanın ilk dakikasından itibaren Trabzonspor'un başta penaltı ve fauller olmak üzere sayısız pozisyonunu görmezden geldi.



Özellıkle ligin 9. haftasında 2-2 biten Başakşehir-Trabzon maçında görev yapan Ali Palabıyık ile VAR'daki Abdulkadir Bitigen büyük tepki çekmişti. Aynı Bitigen, Trabzonspor'un Denizli'ye kaybettiği kupa ve Alanya ile 2-2 kaldığı maçlarda da VAR'daydı.

İŞTE BİTİGEN'İN TRABZONSPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA VERDİĞİ SKANDAL KARARLAR

DAKİKA 5: Trabzonsporlu Jao Pereira'nın bileğine sert bir şekilde basan Rodrigues'e kart çıkmadı.

DAKİKA 11: Sörloth'u iki rakibi faul yaparak durdurmasına karşın, faul atışını MKE Ankaragücü lehine verdi.

DAKİKA 13: Omuzundan ve vücudundan çekilerek düşürülen Trabzonsporlu Guilherme'ye faul vermek yerine, elle oynama kararı verdi.

DAKİKA 20: Ayağını fazla kaldırarak Abdülkadir Ömür'ün kafasına tekme atan Atilla Turan'a kart çıkmadı.

DAKİKA 29: Bir hava topu mücadelesinde Pazdan'ın Alexander Sörloth'un üzerine çıkmasına ve elleriyle oyuncunun yükselmesini engellemesine devam kararı verdi.

DAKİKA 42: Sosa'nın bileğine basan Faty'e kart çıkmadı, pozisyona faul dahi vermedi.

DAKİKA 45 +3: Ömür'e yapılan faule sarı kart vermedi, devam eden pozisyonda hava topuna çıkan ve rakibine müdahalesi olmayan Ömür'e sarı kartı çıkarttı.

DAKİKA 49: Abdülkadir Ömür'ün nizami bir biçimde kazandığı topa faul kararı verdi.

DAKİKA 50: Guilherme'ye yapılan faulü avantaja bıraktı, atak sonunda Faty'ye sarı kart göstermedi. Kart itirazı yapan Pereira'ya sarı kart vererek önüküzdeki pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşürdü.

DAKİKA 56: Ceza sahası içinde rakibi tarafından çekilerek düşürülen Bilal Başacıkoğlu'na penaltı kararı vermedi.

DAKİKA 60: Ceza sahası içine yapılan ortada topu dahi görmeyen ve topun doğal bir şekilde eline çarpması sonucunda Pereira'nın pozisyonuna rağmen penaltı kararı verdi. "Böyle penaltı olmaz" diyen Sosa ise sarı kart ile cezalandırıldı. Bir pozisyonda iki hata birden yaptı.

DAKİKA 64: Abdülkadir Ömür rakibine temas etmemesine rağmen Ankaragücü lehine faul kararı verdi.

DAKİKA 82: Abdülkadir Ömür'e çift ayağıyla müdahale eden Orgill'e direkt kırmızı kart yerine sarı kart verdi.

DAKİKA 90+7: Manuel Da Costa ceza sahası içinde rakipleri tarafından çekilmesine rağmen, faulü MKE Ankaragücü lehine verdi.



BiRÇOK MAÇTA ALEYHTE KARARLAR

2019- 2020 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahasında düşürülmesine penaltı kararı vermeyen Bitigen, karşılaşmanın 25. dakikasında yine Abdulkadir Parmak'ı direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakmıştı. 10 kişi kalmasına rağmen Alanyaspor müsabakasını 1-0 kazanan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında oynanan Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında Bitigen'den kaçamadı. Geçtiğimiz hafta oynanan ve Abdulkadir Bitigen'in VAR odasında olduğu Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında ceza sahasının hemen dışında Abdülkadir Ömür'e yapılan net kartlık faulü VAR odasında izlemesine rağmen hakem Atilla Karaoğlan'ı uyarmayan Bitigen, Trabzonspor'un Alanya'da iki puan kaybetmesine sebep olmuştu.