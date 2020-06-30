Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Dev derbinin hakemi belli oldu! G.Saray Trabzonspor...

Son dakika: - maçının hakemi belli oldu!

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Son dakika... 'in 30. haftasında oynanacak - mücadelesinin hakemi belli oldu. Dev karşılaşmada düdük çalacak.

'in 30. haftası birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise , sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi mücadelenin hakemi de belli oldu. Buna göre, dev derbide tecrübeli hakem görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Serkan Tokat üstlenecek.

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK:

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

Ankaragücü-Alanyaspor: Halil Umut Meler

Antalyaspor-Başakşehir:

Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa-Sivasspor: Atilla Karaoğlan

Konyaspor-Çaykur Rizespor:

Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

  1. 30.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA