Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 30. haftası birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi mücadelenin hakemi de belli oldu. Buna göre, dev derbide tecrübeli hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Serkan Tokat üstlenecek.

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: Özgür Yankaya

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

Ankaragücü-Alanyaspor: Halil Umut Meler

Antalyaspor-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa-Sivasspor: Atilla Karaoğlan

Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler