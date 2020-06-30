Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Son dakika... Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin hakemi belli oldu. Dev karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 30. haftası birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi mücadelenin hakemi de belli oldu. Buna göre, dev derbide tecrübeli hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Serkan Tokat üstlenecek.
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: Özgür Yankaya
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
Ankaragücü-Alanyaspor: Halil Umut Meler
Antalyaspor-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
- 30.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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