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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Çimşir’in ligde yenilgisi yok

Çimşir’in ligde yenilgisi yok

Çimşir’in ligde yenilgisi yok

ekibinde , 12. lig maçına çıktı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı bu dönemde hiç yenilgi görmedi.

ekibinde , 12. lig maçına çıktı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı bu dönemde hiç yenilgi görmedi. Çimşir yönetiminde , karşılaşmalarında 7 galibiyet elde ederken, 5 de beraberlik aldılar. Bu maçlarda 30 defa ağları sarsarken, 13 gol yedi.
  1. 28.6.2020
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