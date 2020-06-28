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28 Haziran 2020, Pazar
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Bilal döküldü

Bilal döküldü

'da 'nin yokluğunda yerine oynadı. Ancak devre arasında gelen genç futbolcu oldukça başarısız bir sergiledi.

'da 'nin yokluğunda yerine oynadı. Ancak devre arasında gelen genç futbolcu oldukça başarısız bir sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu ne şut atabildi, ne pas verebildi ne de doğru dürüst orta kesebildi. Durum böyle olunca temsilcisi hücumda büyük güç olan Nwakaeme'yi çok aradı. Bordomavili taraftarlar da sosyal medyada Bilal'in kötü oyununu eleştirdi.
  1. 28.6.2020
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