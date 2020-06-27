Tahkim'den Trabzonspor kararı
Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve diğer yöneticilerin tedbirinin kaldırılması için yaptığı başvuru reddedildi.
Trabzonspor'un başkan Ahmet Ağaoğlu ve diğer yöneticiler için tedbirin kaldırılmasına ilişkin başvurusu Tahkim Kurulu tarafından oybirliğiyle reddedildi
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
" Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman,Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 17:37
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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