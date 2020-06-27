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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Tahkim'den kararı

Tahkim'den Trabzonspor kararı

'da son dakika haberi... Bordo mavililerin, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve diğer yöneticilerin tedbirinin kaldırılması için yaptığı başvuru reddedildi.

'un başkan Ahmet Ağaoğlu ve diğer yöneticiler için tedbirin kaldırılmasına ilişkin başvurusu tarafından oybirliğiyle reddedildi

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

" Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman,Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 17:37
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