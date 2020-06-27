Ahmet Ağaoğlu: Bazıları rahatsız oldu

Trabzonspor Divan Genel Kurulu haziran ayı toplantısı yapıldı. Söz alan Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübün başarılarının birilerini rahatsız ettiğini söyledi. Ağaoğlu, "Biz 10 milyon taraftarı olan bir camiayız. Trabzonspor her zaman için kendi rotasını kendisi çıkıp haksızlığa karşı dik duruşun sembolü olmuştur. Trabzonspor'un başarıları altın tepside sunulmadı. Kısıtlı imkanlar içerisinde adaletsizliğe haksızlığa karşı verilen bir mücadele neticesinde bu başarılar elde edildi. Futbolda adalet kavramının farklı şekilde algılanmasıyla sorunlar yaşadı. Süreç içinde 96'da kaybedilen şampiyonluk 2010-11 yaşadığımız türbülans ve sonrasındaki sıkıntılardan ders aldık. Bu kutsal bir mücadeledir" dedi.



HERKESİN GÖZÜ ÜSTÜMÜZDE

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Herkesin gözü üzerimizde. Çok erken ayağımızın takılması bekleniyordu. Bunları farklı şekillerde yapmaya çalıştılar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Öyle bir noktaya geldik ki Trabzonspor'un bileğini gücü ile futbolun ve sporun doğrularıyla başarıya yürümesi bir takım kesimleri rahatsız etti. Onların yerinde olsak neden ben yapamıyorum diye rahatsız olurdum. Neden Trabzonspor yapıyor? Çünkü Trabzonspor farklı bir takım. Bu bayrağı buraya getiren kurucu üyelerimizin ve bu takıma gönül vermiş ülkenin farklı şehirlerinde ve dünyanın farklı yerlerinde olan bu takıma gönül vermiş insanların sorumluluğundan kaynaklanmaktadır."



3 KUPAYI DA ALACAĞIZ

"Kadıköy'de 23 sene sonra kazanmaya takılmıyorum. İstatistiklere bakmıyorum. Bizim bu maça bakış açımız yarı finali gererek finale adımızı yazdırmak oldu. Finalde o kupayı inşallah kaptanımızın hocamızın ellerinde kaldırmayı Allah nasip eder. Bu sezonu iki kupa değil 3 kupa ile taçlandırmak en büyük hedefimiz. Biz koronavirüs sürecinde 'Ligi tescil edin de kupamızı verin' demedik. Biz her zaman devletin vereceğimiz karar saygılı olduğumuzu söyledik. İnşallah Kayserispor maçından sonra şampiyonluk kupası kaptanımız ve hocamızın elinde bu uğurda hayatını kaybedenlerin anısıyla göğe yükselir."



HİÇ KUŞKUMUZ YOK

"Alanya maçıyla birlikte oluşan puan kaybı ve bunun oyuncularımız üzerindeki olumsuz psikolojik baskının takip eden maçlara yansıyacağı görüşünde olan insanlar vardı. Ben 36 gündür bu tesislerdeyim. 24 saat hocamız ve arkadaşlarımızla birlikteyim. İyi ki bu oldu demiyorum ama şu anda futbolcuların ve teknik heyetin daha fazla motive olduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların morali yerinde. Yaşanan olaylardan dolayı da önümüzdeki maçlara çok farklı motivasyonla baktıklarını söylemek istiyorum. Kupada finalistiz ve ligde önümüzde 6 maç var. Bizim 6 maç sonunda şampiyon olacağımızdan en ufak bir kuşkumuz yok."