"Şampiyon olacağız"

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, şampiyonluk mücadelesi ve ekonomik konularla ilgili FOTOMAÇ'a özel konuştu. Doğan, çok zor günlerden geçerek şu an bulundukları konuma geldiklerini belirterek, "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle l ig başında lisans bile alamayacak durumdaydık. Yürümeyi yeni öğrenen bir bebek gibi başladığımız sezonda şu an için ayaklarımızın üzerinde dimdik duruyoruz. Ancak koşmaya başlamak için uymamız gereken ciddi bir ekonomik planlama ve hayata geçirmemiz gereken önemli projeler var. Ciddi bir tasarrufa gittik ama asla 'orta sıralarda olalım' gibi bir düşünceye girmedik. Çünkü Trabzonspor, adının olduğu her ortamda en iyisini hedeflemek zorundadır" dedi.



BEŞ YILA DAMGA VURACAĞIZ

Doğan, Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları beraberlikten dersler çıkaracaklarını ama inançlarından hiçbir şey kaybetmediklerini de vurgulayarak, "Biz sezon sonunda şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. Bunu başaracak kadro kalitemiz, bilgi birikimimiz ve inancımız var. Bu camia bir olduktan sonra üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yok" dedi. Doğan şöyle devam etti: "Amacımız sadece günü kurtarmak ve taraftarın gözüne hoş gelecek transferler yapmak olsa gençlere yaptığımız yatırımı keserek farklı transfer arayışına girebilirdik. Biz gençlerle tecrübelileri harmanladık ve artık bunun da meyvelerini topluyoruz. Şunu net bir şekilde söylemek istiyorum; yaptığımız genç takviyeler ve altyapı oyuncularımız önümüzdeki beş yıla damgasını vuracak."



GİDERLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KESTİK

Doğan, birçok kulübün, "Nasıl olsa Bankalar Birliği anlaşması olacak, harcayalım" mantığıyla hareket ettiği noktada ayaklarını yorganına göre uzattıklarını belirterek, "Oyuncu giderleri başta olmak üzere transfer harcamalarında, menajerlik paraları ve yüklü bonservis ödemelerini kesince zaten ciddi bir rahatlama yaşadık. Bankalar Birliği anlaşması bir kurtuluş reçetesi oldu. Eğer o anlaşma hayata geçmeseydi şu an Türk futbolu çok daha kötü bir durumda olabilirdi. Uymayanlar, sorun çıkaranlar ise savurganlık yaptıkları için bu durumdalar" diye konuştu.

Yunus Emre Sel - ÖZEL RÖPORTAJ