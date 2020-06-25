Trabzonspor soruşturma istedi: TFF içindeki yapıyı bulun!

Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı kritik açıklamada "TFF içinde paralel bir yapılanma mı var?" sorusunu yöneltmişti. Bu konunun araştırılmasını istemişti. Trabzonspor konuyla alakalı harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, önceki gün TFF'ye resmi bir yazı ile başvurarak çeşitli sorular sordu. Özellikle TFF içindeki yapının ortaya çıkarılmasını istedi.

Fotomaç, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklama sonrası TFF'ye yapılan resmi yazılı başvurunun detaylarına ulaştı. Yapılan başvuruda, Trabzon'daki yerel basının manşetleri, Trabzon Barosu'nun Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve birçok kişi hakkında yaptığı suç duyurusu da ek olarak yer aldı. İşte başvurunun ana maddeleri:

1- FEDERASYONDA BİR YAPILANMA VAR MI?

Trabzonspor, TFF'ye yaptığı başvuruda TFF'nin tüm kurullarında, farklı kulüp başkanlarının etkisinin olup olmadığını sordu. Hakem atamaları başta olmak üzere alınan kararlarda, bu kulüp başkanlarının etkisinin olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

2- HAKEMLERİ KİM BELİRLİYOR?

40'ın üzerinde hakemin müsabaka yönetme hakkı var. Ancak Süper Lig maçları hep aynı hakemler üzerinden dönüp duruyor. Özellikle aynı hakemlerin, sürekli bazı takımların maçlarında görevlendirildiği konusu var. Fırtına, MHK'nin tercih yöntemini merak ediyor.

3- KURUL ÜYELERİ İLE TİCARİ BAĞLARI VAR MI?

BAŞVURUNUN önemli maddelerinden biri de Merkez Hakem Kurulu (MHK), Tahkim, Disiplin, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu'nda görev yapan kişilerin kulüp başkanları ile ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığının araştırılması yönünde. Yönetim tatmin edici cevap bekliyor.

BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK

Trabzonspor'un TFF'ye yaptığı başvuruya henüz bir dönüş olmadı. Federasyonun bugün yapacağı toplantıda bordo-mavili kulübün başvurusunu gündemine alacağı öğrenildi.