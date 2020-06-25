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25 Haziran 2020, Perşembe
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Abdülkadir Ömür'e sürprizi!

Abdülkadir Ömür'e doğum günü sürprizi!

'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak , bu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdman öncesi Abdülkadir Ömür'ün 21. kesilen pasta ile kutlandı.

, 'in 29. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi Abdülkadir Ömür'e sürprizi yapıldı. 21 yaşında basan yıldız oyuncunun kesilen pasta ile kutlandı.

Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

21. yaşını kutlayan Abdülkadir Ömür için bugünkü antrenman öncesinde doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik Direktörümüz Hüseyin Çimşir ve teknik heyetimizin yanı sıra futbolcularımızın da yer aldığı kutlamada Abdülkadir Ömür için doğum günü pastası kesildi. Kutlamanın ardından teknik heyetimiz ve futbolcularımız Abdülkadir Ömür'ün yeni yaşını tebrik ederek, iyi dileklerde bulundular.

  1. 25.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 19:57
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