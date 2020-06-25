Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi Abdülkadir Ömür'e doğum günü sürprizi yapıldı. 21 yaşında basan yıldız oyuncunun yaş günü kesilen pasta ile kutlandı.

Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

21. yaşını kutlayan Abdülkadir Ömür için bugünkü antrenman öncesinde doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik Direktörümüz Hüseyin Çimşir ve teknik heyetimizin yanı sıra futbolcularımızın da yer aldığı kutlamada Abdülkadir Ömür için doğum günü pastası kesildi. Kutlamanın ardından teknik heyetimiz ve futbolcularımız Abdülkadir Ömür'ün yeni yaşını tebrik ederek, iyi dileklerde bulundular.