Taha Trabzonspor’da
TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu, sezon başında Trabzonspor'a verdiği Erce Kardeşler'in ardından bir kalecisi için daha Karadeniz ekibiyle el sıkıştı.
TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu, sezon başında Trabzonspor'a verdiği Erce Kardeşler'in ardından bir kalecisi için daha Karadeniz ekibiyle el sıkıştı. Bu sezon tecrübe kazanması için Altınordu'dan 2. Lig'deki hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanan 19 yaşındaki Muhammet Taha Tepe için bordo-mavililerle prensip anlaşmasına varıldı, imzalar yakında atılacak. Niğde formasıyla 2. Lig'de 25 maça çıkan 1.85 boyundaki eldiven, Türkiye Kupası'nda oynanan Antalyaspor maçındaki süper performansıyla dikkat çekmişti.
310 BİN EURO ÖDENECEK
Fırtına'nın Taha için Altınordu'ya 310 bin euro ödeyeceği ve bu paranın 630 bin TL'sinin yetiştirme bedeli olduğu öğrenildi. Bordo-mavililerin sakatlık riski nedeniyle oyuncuyu hemen istediği, lig sona ermeden 5 yıllık sözleşme imzalatacağı ve senelik 250 bin TL ödeyeceği belirtildi.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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