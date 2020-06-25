Trabzonspor sistematik bir şekilde durduruluyor! Gizli eller devrede

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken, her hafta yeni bir hakem skandalı ortaya çıkıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 26. haftadaki Başakşehir maçı sonrası "Bu artık hata filan değil. Ligin sonucuna tesir ediliyor" diyerek isyanını bir kez daha dile getirmişti. Gaziantep karşılaşması sonrası ise çok sert bir açıklama yapan Trabzonspor'a şaşırtıcı bir şekilde Tahkim Başkanı Zekeriya Alp cevap vermişti. Fotomaç gazetesi olarak Karadeniz devinin maçlarına tek tek baktık ve bordo-mavililer aleyhine bu sezon da fahiş hatalar yapıldığı net olarak ortaya çıktı. Fırtına geçtiğimiz yıldan beri altyapısından yetiştirdiği oyuncularıyla, kadrosuna kattığı gençlerle zirve mücadelesi vermeye çalışırken her defasında bu kritik hakem kararlarına takıldı, kurban edildi, önü kesildi.

Bordo-mavililerin rakibi Başakşehir'in 2-1 kazandığı A.Gücü maçı sonrasında oklar bir kez daha İstanbul ekibine çevrildi. A.Gücü'nün 1-0 öndeyken attığı 2. golü ofsayt diye iptal edilmesi, Başakşehirli Skirtel'in kırmızı kartını es geçen, Başakşehir'in 2. golünde elle müdahaleyi 'VAR' bile götürülmemesi Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir'in kollandığını bir kez daha gösterdi. Uzun süredir gündemden düşmeyen Gümüşdağ'ın hakemlerle olan yakınlığı istatistiklere de yansıdı. MHK'ye kayıtlı 50'ye yakın hakem olmasına rağmen Başakşehir maçlarında sürekli aynı isimler görev aldı. Başakşehir'in son 3 sezonu baz alındığında 2017-18'de oynanan 34 maçta sadece 13 hakem düdük çaldı. Bu sezon da Fırat Aydınus, Halil Umut Meler, Halis Özkahya ve Ali Palabıyık öne çıkıyor.

İŞTE TRABZONSPOR'UN İSYAN ETTİĞİ O MAÇLAR:

1. HAFTA KASIMPAŞA-TRABZON: 1-1

DAKİKA 35: Kasımpaşalı K.Hafez, sağ bek Pereira'yı ceza alanında düşürdü. Cüneyt Çakır penaltı vermedi. VAR'ın başındaki Mete Kalkavan da "Devam" dedi.

MAÇIN HAKEMI: Cüneyt Çakır

VAR HAKEMI: Mete Kalkavan



2. HAFTA TRABZON-Y.MALATYA: 2-1

DAKİKA 21: Trabzonspor'un sahasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın 21. dakikasında Caleb Ekuban ceza sahası içinde yere indirildi. Bu son derece kritik pozisyonda penaltı verilmedi. Bu net penaltının es geçilmesi de skandal olarak kayıtlara geçti.

MAÇIN HAKEMI: Koray Gençerler

VAR HAKEMI: Halis Özkahya



3. HAFTA F.BAHÇE-TRABZON: 1-1

DAKİKA 33: Nwakaeme, ceza alanı içinde Zanka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ve VAR bu pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar vererek çıldırttı.

MAÇIN HAKEMI: Fırat Aydınus

VAR HAKEMI: Ali Palabıyık

4. HAFTA TRABZON-G.BİRLİĞİ: 2-2

DAKİKA 84: Orta sahada Daniel Sturridge'e yapılan pozisyonda faul kararı çıkmıyor. Ankara ekibi pozisyonunun devamında beraberlik golünü buluyor.

MAÇIN HAKEMI: Mete Kalkavan

VAR HAKEMI: Hüseyin Göçek



5. HAFTA SİVAS-TRABZON: 2-1

DAKİKA 41: Donis Avdijaj'ın rakipten temiz aldığı topta faul kararı verildi. Bu atağın devamında Sivasspor bu karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti.

DAKİKA 80: : Sörloth'un kullandığı penaltıda kurallar gereği Sivasspor kalecisi Samassa'nın bir ayağının çizgide olması gerek. Penaltı tekrarlanmadı.

MAÇIN HAKEMI: Y. Kemal Uğurlu

VAR HAKEMI: Ali Şansalan



7. HAFTA RİZE-TRABZON: 1-2

DAKİKA 68: Boldrin, Kamil Ahmet'e faul yaparak sarı kart görüyor. Devamında Sosa'ya da sert giriyor. Trabzonsporlular 2. sarıdan atılması gerektiğini düşünüyor. Kırmızı verilmiyor.

DAKİKA 76: Rizeli oyuncu, Sosa'nın ayağına basıyor. Hakem 'Müdahale topa' diyor. Devamında Mikel'in pasında top tehlikeli pozisyonda Sturridge'e gelince hakem oyunu durdurup faulü Rizespor lehine veriyor.

MAÇIN HAKEMI: Hüseyin Göçek

VAR HAKEMI:Zorbay Küçük

9. HAFTA TRABZON-BAŞAKŞEHİR: 1-1

DAKİKA 38: Başakşehir forveti Crivelli topu ceza sahası içinde elle kesiyor. Trabzonsporlular penaltı bekliyor. Ali Palabıyık ve Bitigen görmezden geliyor.

DAKİKA 90+5: Daha önceden sarı kartı bulunan Martin Skrtel, Sörloth'a arkadan sert bir darbe vuruyor. İkinci sarıdan atılması gerekirken sadece faul çalınıyor.

MAÇIN HAKEMI: Ali Palabıyık

VAR HAKEMI: Abdulkadir Bitigen



10. HAFTA TRABZON-GÖZTEPE: 0-1

DAKİKA 27-28-44: Soner 27'de Sosa'ya 28 ve 44'te Yusuf'a 3 tehlikeli hareket yapıyor. Hiçbirinde sarı görmüyor. 2. yarının hemen başında kart görüyor. Öncekilerden biri verilse kırmızıdan atılacaktı.

DAKİKA 56: Jerome'un arkadan gelip Jose Sosa'yı biçmesine kırmızı kart çıkmıyor. VAR'dan da izleme tavsiyesi gelmiyor.

DAKİKA 58: Sörloth ceza sahası içinde Titi'nin net müdahalesiyle yerde kalıyor. Hakem Aydınus görmüyor VAR yine sessiz kalıyor.

MAÇIN HAKEMI: Fırat Aydınus

VAR HAKEMI: Koray Gençerler



15. HAFTA TRABZON-DENİZLİ: 1-2

MAÇTA iki kritik pozisyon oldu. İlkinde iki Denizlisporlu oyuncu topa elle dokundu. İkincisinde Ekuban ceza sahasında indirildi. Kalkavan yine es geçti.

MAÇIN HAKEMI: Halis Özkahya

VAR HAKEMI: Mete Kalkavan



24. HAFTA G.ANTEP-TRABZON: 1-1

DURAKLAMA anlarından üstteki pozisyonun devamında Nwkaeme golü attı. Ama Özkahya bu pozisyonda A. Ömür'ün faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

MAÇIN HAKEMI: Halis Özkahya

VAR HAKEMI: Özgüç Türkalp

26. HAFTATRABZON-BAŞAKŞEHİR: 1-1

SKRTEL, hava topuna yükselmeye çalışan Trabzonsporlu Nwakaeme'yi bir eliyle formasından çekip öbürüyle omuzuna basıp net şekilde indirdi. Hakem Aydınus "Devam" dedi. VAR başındaki Mete Kalkavan uyudu.

MAÇIN HAKEMI: Fırat Aydınus

VAR HAKEMI: Mete Kalkavan



28. HAFTA ALANYA-TRABZON: 2-2

DAKİKA 28: Caulker, Abdülkadir Ömür'e son adamken taban giriyor. Hakem Karaoğlan ve VAR'daki Bitigen pozizyonda sessiz kalıyor...

MAÇIN HAKEMI: Atilla Karaoğlan

VAR HAKEMI: Abdulkadir Bitigen

HAKEMLERE GÖZDAĞI

Tarih: 24 Aralık 2016 Adana-Başakşehir (1-1)

Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadelenin 72. dakikasında İstanbul ekibinin golü verilmedi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bu pozisyon sonrası hakem ekibine tepki verdiği kaydedildi. Bu mücadelede golü vermeyen yardımcı hakem Erkan Bulut klasman düşürüldü.

Tarih: 15 Nisan 2018 Başakşehir-Galatasaray (2-0)

Başakşehir'in yenildiği bu maçın ardından başkan Göksel Gümüşdağ'ın hakem odasına girerek Halil Umut Meler'e tepki gösterdiği iddia edildi. Meler'in bu konuyu ağlayarak maçın gözlemcisi Oğuz Sarvan'a anlattığı kaydedildi. Ancak bu olay ne hakem ne gözlemci raporuna yansıdı.

Tarih: 21 Eylül 2018 Bursa-Başakşehir (0-0)

Orta hakem Ümit Öztürk, VAR başında Mete Kalkavan vardı. 4. hakem de Koray Gençerler'di. Maç sonunda Göksel Gümüşdağ'ın Gençerler ile tartışma yaşadığı belirtildi. Gümüşdağ ve hakemler arasında yaşandığı kaydedilen bu olay da hakem ve gözlemci raporlarına yansımadı, hiç edildi.

Tarih: 7 Ekim 2018 Fenerbahçe-Başakşehir (0-0)

Elektirikler gittiği için VAR sistemi çalışmadı. Bu sırada Başakşehir gol attı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Serkan Çınar da buna uydu. Bu mücadelenin ardından Serkan Çınar tam anlamıyla kızağa çekildi. Çınar Kadıköy'deki bu karşılaşma sonrasında dört ay maç alamadı.

Tarih: 23 Eylül 2019 Beşiktaş-Başakşehir (1-1)

Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa, Ljajic'in kendisine yaptığı harekete kırmızı kart yerine sarı gösterdi. TFF tarafından sözleşmesi fesh edildi. Arslanboğa'nın aracılar vasıtasıile Gümüşdağ'dan ricacı olduğu belirtildi. Arslanboğa bu görüşmenin ardından hakemliğe geri döndü.

Tarih: 9 Şubat 2020 Sivas-Başakşehir (1-1)

Hakem Halis Özkahya, altıpasın içinde elle müdahale sonrası auta çıkan pozisyonda Sivas lehine penaltı vermedi. Yiğidolar bu kararın haksız olduğunu kaydettiler. Aynı Özkahya, Trabzonspor'un Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta hatalı kararlar vermişti.

2.5 YILDA 53 MAÇTA GÖREV YAPTI

Ali Palabıyık, Başakşehir maçlarında 2.5 sezonda 15, Hüseyin Göçek 12 kez görev aldı. Halis Özkahya 12, Cüneyt Çakır 14, Ümit Öztürk 8, Mete Kalkavan 7, Yaşar Kemal Uğurlu 6, Alper Ulusoy 7 maç, Halil Umut Meler 9 maç, Abdulkadir Bitigen 1.5 sezonda 6 maçta görev yapan isimler oldular.



ÖZKAHYA TAM 12 MAÇA ÇIKTI



2018-19 yılında ise tamamen skandal bir hakem atama organizasyonunun gerçekleştiği görüldü. Onlarca hakem arasından Ali Palabıyık 34 haftalık periyotta tam 12 defa Başakşehir maçlarında görev aldı. Özkahya'nın yanı sıra Fırat Aydınus 7, Halis Özkahya 7, Cüneyt Çakır 7 ve Hüseyin Göçek de 5 kez görev aldı. Başakşehir 34 haftalık periyodu neredeyse 5 hakemle tamamladı.

BİTİGEN VE BAŞAKŞEHİR

2019-20 sezonunda Başakşehir maçlarında yine Hüseyin Göçek faktörü öne çıkarken, Abdulkadir Bitigen'in 5 maçta görev alması dikkatlerden kaçmadı. TFF, Başakşehir'in son maçlarında ise Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen ve Hüseyin Göçek'e şans vermesi 2018- 19'daki hakem atamalarını hatırlattı.

BİTİGEN HEP DEVREDE!

Özellikle ligin 9. haftasında oynanan ve 2-2 biten Başakşehir-Trabzon maçında görev yapan Ali Palabıyık ile VAR'daki Abdulkadir Bitigen büyük tepki çekmişti. Aynı Bitigen, Trabzonspor'un Denizli'ye kaybettiği kupa ve Alanya ile 2-2 kaldığı maçlarda da VAR'daydı. Hatta Denizli maçı sonrası Ali Şansalan, "Nwakaeme'yi yanlış attım. Özür dilerim" diyerek tarihi bir itirafta bulunmuştu

NOT: Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır