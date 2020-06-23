Küfür ve tahrik fitili ateşledi!
Berabere biten Alanya-Trabzonspor maçı sonrası iki ekibin yöneticileri arasında büyük gerginlik yaşandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu arasında yaşanan tartışmanın Alanyaspor yöneticilerinin bulunduğu taraftan gelen tahrik ve küfürler üzerine başladığı öğrenildi.
Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından yöneticiler arasında büyük gerginlik yaşandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu arasında yaşanan tartışmanın Alanyaspor yöneticilerinin bulunduğu taraftan gelen tahrik ve küfürler üzerine başladığı öğrenildi.
Ağaoğlu da kendilerine küfürler edildiğini ardından ise kendileri tepki gösterince bunu video çektiklerini dile getirdi. Trabzonsporlu yöneticiler maç boyunca Alanyaspor yöneticilerin kendilerini tahrik ettiğini belirtti.
- 23.6.2020
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