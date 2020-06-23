Küfür ve tahrik fitili ateşledi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Küfür ve tahrik fitili ateşledi!

Küfür ve tahrik fitili ateşledi!

Küfür ve tahrik fitili ateşledi!

Berabere biten Alanya- maçı sonrası iki ekibin yöneticileri arasında büyük gerginlik yaşandı. Başkan ile Başkanı arasında yaşanan tartışmanın Alanyaspor yöneticilerinin bulunduğu taraftan gelen tahrik ve küfürler üzerine başladığı öğrenildi.

- maçının ardından yöneticiler arasında büyük gerginlik yaşandı. Başkan ile Alanyaspor Başkanı arasında yaşanan tartışmanın Alanyaspor yöneticilerinin bulunduğu taraftan gelen tahrik ve küfürler üzerine başladığı öğrenildi.

Ağaoğlu da kendilerine küfürler edildiğini ardından ise kendileri tepki gösterince bunu video çektiklerini dile getirdi. Trabzonsporlu yöneticiler maç boyunca Alanyaspor yöneticilerin kendilerini tahrik ettiğini belirtti.

  1. 23.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Küfür ve tahrik fitili ateşledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA